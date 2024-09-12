Украинский лидер в интервью бразильскому изданию Metropoles отреагировал на предстоящий приезд кремлевского диктатора на саммит G20, напомнив, что МУС выдал ордер на арест Путина, информирует «НБН».

По словам президента, Бразилия ратифицировала Римский статут, следовательно, если глава РФ решится прилететь в страну, его должны взять под стражу по требованию Международного уголовного суда. Зеленскому интересно, каким образом лидер россиян будет участвовать в мероприятии и его не арестуют, добавив, что это «очень серьезный вопрос».

Кроме того, глава государства хочет знать, как лидеры стран «Большой двадцатки», особенно те, кто говорит об уважении международного права и защите демократии, будут сидеть за одном столом и вести диалог с диктатором, которого они должны арестовать.

Напомним, ранее украинский президент прокомментировал отказ руководства Монголии арестовать Путина по требованию МУС.