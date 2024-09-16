В понедельник, 16 сентября, украинский президент отреагировал на вчерашнюю стрельбу возле бывшего главы Белого дома на своей странице в соцсети Х, информирует «НБН».

По словам Зеленского, он рад узнать, что экс-президент Америки находится в безопасности и не пострадал в результате этого инцидента. Гарант выразил республиканцу и его семье наилучшие пожелания. Также лидер украинцев рад, что удалось быстро задержать подозреваемого в стрельбе.

«Наш принцип: верховенство права превыше всего», – написал президент.

Глава государства выступил с осуждением политического насилия, подчеркнув, что ему нет места нигде в мире.

Отметим, что возможное покушение на Трампа прокомментировала его оппонентка, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис. Политик сообщила, что ее встревожил инцидент во Флориде и также заявила о недопустимости политического насилия.

Как сообщалось, СМИ раскрыли подробности об американце, которого подозревают в организации стрельбы возле гольф-клуба бывшего главы Белого дома. Журналисты узнали, что задержанный поддерживал Украину.