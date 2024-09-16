Украинский лидер в интервью Фариду Закарию на CNN заявил, что война «изменила всех нас», однако важно, чтобы она изменила европейские государства и мир, в противном случае последствия будут катастрофическими, информирует «НБН».

По словам Зеленского, в Европе должны понимать, что война близка, а мир – что мы должны жить в единстве. Иначе кремлевский диктатор Владимир Путин или «похожие на него парни» могут разделить мир на части как пирог и съесть его.

Президент надеется, что российское вторжение в Украину изменило сознание людей, в частности лидеров иностранных государств.

Также гарант в ходе интервью сообщил, что Киев ожидает решения США относительно отмены запрета на применение дальнобойного оружия ВСУ для ударов вглубь РФ, поскольку союзники смотрят на действия Вашингтона.

Как сообщалось, СМИ рассказали детали «плана победы Украины», который Зеленский в этом месяце представит в Штатах президенту Джо Байдену.