Бывший премьер-министр Великобритании в интервью журналисту Дмитрию Гордону призвал Запад перестать быть «одержимым психодрамой» российского диктатора и сконцентрироваться на защите Украины, информирует «НБН».

По словам политика, союзники Киева должны обеспечить стране вступление в Организацию Североатлантического договора. Помимо этого, партнеры должны выделить на поддержку Украины финансовую помощь в размере 500 миллиардов или даже 1 триллиона долларов, а также передать все необходимое оружие для ВСУ.

Джонсон считает, что, если бы Запад быстрее передавал военную помощь Киеву, Силы обороны могли достичь большего на фронте и спасти больше жизней украинцев.

Напомним, депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали предоставить Украине ракеты Taurus и отменить запрет на дальнобойные удары по России.