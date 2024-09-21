На встрече с представителями СМИ глава государства напомнил, что Киев готов видеть представителей страны-агрессора на втором Глобальном саммите мира, так как все союзники Украины хотят присутствия РФ на конференции.

По его словам, Москва должна быть на мероприятии, поскольку окончание войны не может быть без одной из сторон, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Гарант сообщил, что руководство страны активно работает над планом победы, три пункта из которых уже готовы, а все предложения Киева будут представлены в начале ноября.

Зеленский считает, что Кремль должен видеть план победы, который предусматривает быстрые и конкретные шаги союзников Киева, чтобы была понятна его реакция на конкретные усиливающие Украину предложения. При этом президент убежден, что на сегодня страна-агрессор хочет просто продолжать войну.

Ранее украинский лидер рассказал об ожиданиях от встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, которая может состояться на следующей неделе.