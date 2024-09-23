Британское издание The Times пишет, что план победы Украины, который Зеленский представит американскому лидеру Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, должен обеспечить Киеву долгосрочные гарантии поддержки от партнеров, информирует «НБН».

По словам украинского лидера, Штаты и их союзники должны поддержать предложения Киева, чтобы он мог начать переговоры по завершению войны до конца года с выгодной позиции.

Как сообщают журналисты, план содержит 4 основных пункта, среди которых ключевой о гарантиях безопасности для Украины, подобных 5-й статье договора Североатлантического Альянса о коллективной обороне.

Также документ содержит запрос Киева на международную денежную помощь для экономики и поставки современного оружия для ВСУ. Кроме того, по данным СМИ, Зеленский включил в план победы и наступление Сил обороны в Курской области, так как хочет заручиться поддержкой партнеров для продолжения проведения операции в приграничье РФ.

Напомним, спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, когда в Кремле ознакомятся с планом победы Украины.