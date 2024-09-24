Бывший лидер американцев в ходе митинга в Пенсильвании прокомментировал приезд Зеленского в США. В это время гарант должен был встретиться с Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы представить план победы Украины.

Республиканец назвал представителя Киева «лучшим продавцом в истории», добавив, что каждый раз после посещения Штатов он едет домой с 60 миллиардами долларов, информирует «НБН» со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам политика, украинский президент хотел бы, чтобы на выборах одержала победу кандидат от демократов Камала Харрис. Трамп заявил, что если он вернется в Белый дом, то первым делом позвонит Зеленскому и Путину, сообщив им, что они должны заключить соглашение.

Отметим, что политическая группа предпринимателя и миллиардера Илона Маска расширяет свою кампанию по поддержке республиканца в ключевых штатах США. Издание Politexpert сообщает, что этот суперкомитет уже потратил на переизбрание Трампа 63 миллиона долларов.

Как сообщалось, Зеленский в ходе визита в Америку может встретиться и с 45-м президентом США. Ранее на совместной пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляйен лидер украинцев рассказал об ожиданиях от переговоров с экс-главой Белого дома.