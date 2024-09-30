Советник Офиса Зеленского в эфире национального телемарафона сообщил, что украинцев ознакомят с планом победы, инициированным главой государства, после презентации западным партнерам, информирует «НБН».

По словам чиновника, несмотря на то, что документ будет представлен общественности, некоторые его положения останутся в секрете. Киев не будет раскрывать какие-то детали плана победы, чтобы не враг не получил соответствующую информацию.

Глава ОПУ объяснил, что некоторые этапы носят «чувствительный характер», поэтому какие-то детали документа закроют, чтобы в будущем увидеть реализацию плана победы на территории страны-агрессора.

Ермак выразил надежду на то, что украинцы воспримут такое решение Киева с пониманием, отметив, что граждане очень умные и часто понимают ситуацию лучше политиков.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский в ходе визита в США представил план победы Украины американскому лидеру Джо Байдену. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассмотрит предложения Киева и предложит ему дополнительные действия.