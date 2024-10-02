Украинский лидер в рамках второго Международного форума оборонных индустрий провел встречу с руководителями и топ-менеджерами оборонных компаний государств-партнеров.

По словам гаранта, в нашей стране оборонное производство существенно увеличилось после начала полномасштабной войны, информирует издание «НБН» со ссылкой на ОПУ.

Также есть результаты после первого форума, в частности по созданию мощностей для производства боеприпасов к стрелковому оружию, техническому обслуживанию легких пушек и локализации производства штурмовых винтовок.

Глава государства отметил, что для расширения отечественного оборонного производства Украина нуждается в иностранном опыте, доступе к новейшим технологиям и поставочным цепочкам.

Напомним, в прошлом месяце Верховная Рада увеличила расходы на оборону, выделив дополнительно более 495 миллиардов гривен. Глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, на что именно власти потратят эти финансы.