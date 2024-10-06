Как сообщает «НБН» со ссылкой на источники The Washington Post, на встрече в формате «Рамштайн», запланированной на 12 октября в Германии, страны-союзники, судя по всему, выставят Украине определенные требования, исполнение которых ускорит интеграцию нашей страны в Североатлантический Альянс.

Исходя из слов неназванного западного функционера, государствами-членами НАТО рассматриваются сценарии, касающиеся более конкретной поддержки Украины на пути к потенциальному членству в данном оборонном блоке. Предполагается, что некоторые предложенные решения не смогут полноценно перекрыть насущные потребности Украины, однако все они станут достаточно «важным сигналом».

Кроме того, один из источников СМИ добавил — после того, как президенту Владимиру Зеленскому не удалось добиться отмены «ракетных ограничений» в Белом доме, Киеву, вероятно, предоставят какой-то другой вид помощи на «Рамштайн» в Германии.

Ранее мы писали о том, что в «Слуге народа» отвергли идею привлечения добровольцев в Силы обороны «большими деньгами».