Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Киев-24», по мнению нардепа от «Слуги народа» Игоря Кривошеева, процесс «заманивания» добровольцев в Силы обороны «большими деньгами» в корне неправилен, поскольку подобная методика присуща исключительно государству-террористу, и она не подходит для Украины.

По словам Кривошеева, российские власти считают нормальным привлекать население «депрессивных» регионов громадными выплатами за подписания контракта с МО РФ, однако это, — «не наши методы».

«Слуга народа» уверен — украинцы и так готовы воевать «за свою землю и за свою идеологию, за право жить свободно, свободными людьми», и, соответственно, стимулирование деньгами не может сработать, даже если государства-партнеры Запада согласятся помогать средствами, так как это является, — «неправильной мотиваций».

Ранее мы писали о том, что Кабмин сократил сроки явки в ТЦК/СП по письму-повестке.