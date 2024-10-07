В ходе пресс-конференции в Ужгороде глава правительства Словакии призвал Киев продлить транзит газа РФ через Украину. На это Шмыгаль ответил, что власти не будут продолжать соответствующий договор с государством-агрессором после завершения его срока действия, информирует «НБН».

Глава Кабмина объяснил, что стратегическая цель нашей страны – наложить санкции на газовую молекулу государства-террориста, чтобы лишить Москву прибыли от продажи углеводородов, за счет которой она финансирует войну.

Представитель Киева призвал все европейские государства полностью отказаться от газа и нефти Кремля. По его словам, украинское руководство понимает острую зависимость некоторых стран от «голубого топлива» и «черного золота» РФ, однако рассчитывает на постепенную диверсификацию поставок.

Напомним, что в ходе встречи со Шмыгалем в Ужгороде Фицо озвучил позицию Братиславы относительно интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.