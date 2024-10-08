Портников в интервью изданию OBOZ.UA заявил, что реальные переговоры между Киевом и Москвой о завершении боевых действий могут начаться лишь после того, как истощатся обе стороны, информирует «НБН».

По его словам, даже если Украина будет обессилена, западные партнеры все равно будут помогать ей до тех пор, пока не найдутся какие-нибудь разумные условия договоренности с Кремлем. Однако при этом ВС РФ также должны быть истощены, и Москва должна увидеть, что ничего не достигает на поле боя.

Эксперт отметил, что Киев в свою очередь захочет получить от союзников гарантии интеграции Украины в ЕС и НАТО не в сообщениях СМИ, а в документах, которые предоставят стране гарантии безопасности, согласно 5-й статье Альянса.

Портников добавил, что спрашивать о начале и об окончании переговоров нужно не у американского лидера, не у кандидатов в президенты США, не у главы Украины или руководителя Китая, а у кремлевского диктатора Владимира Путина, который может закончить войну за сутки, если захочет. Журналист напомнил, что он говорит об этом еще с 2022 года.

Как сообщалось, в МИД ФРГ раскрыли требование для начала мирных переговоров между Украиной и РФ.