Ранее у Зеленского анонсировали, что второй Глобальный саммит мира состоится в ноябре. Однако Заривная в комментарии изданию «Телеграф» заявила, что до конца следующего месяца все только подготовят для проведения мероприятия, информирует «НБН».

Представитель Офиса Зеленского, команда которой отвечает за подготовку и ключевые документы, рассказала, что сейчас проходят тематические конференции по каждому пункту Формулы мира, представленной украинским лидером Владимиром Зеленским.

Чиновница отметила, что эти мероприятия заканчиваются принятием коммюнике и основные положения этих документов станут основой для мирного плана второго Глобального саммита мира.

Советница главы ОПУ добавила, что весь процесс завершит финальная тематическая конференция, которая состоится в Канаде 30 и 31 октября. Мероприятие будет посвящено вопросам возвращению детей, освобождению военнопленных и гражданских заложников.

Как сообщали СМИ, венгерский премьер Виктор Орбан хочет инициировать «мирный саммит» между Зеленским и Путиным при поддержке 15 государств.