Швейцарское издание Die Weltwoche пишет, что венгерский премьер-министр на прошлой неделе в США за кулисами Генеральной Ассамблеи ООН провел интенсивные переговоры с представителями КНР и Бразилии, чтобы инициировать так называемый «мирный» саммит лидеров Украины и РФ, информирует «НБН».

По данным СМИ, для организации соответствующего мероприятия глава правительства Венгрии заручился поддержкой 15 государств, «друзей мира». Сейчас обсуждается место проведения саммита, на котором также будут присутствовать представители Франции и Швейцарии.

Журналисты отмечают, что руководство Евросоюза раздражают поездки Орбана за границу и то, что он превышает служебные полномочия, так как не может вести переговоры от имени организации. Однако политик намерен довести свою «миротворческую миссию» до конца.

Напомним, на прошлой неделе советник Орбана осудил Украину за решение дать отпор российским оккупантам, предположив, что его страна в случае вторжения не сопротивлялась бы. Венгерский премьер назвал заявление своего политического директора «двусмысленным».