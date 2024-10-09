Американский журналист Боб Вудворд написал книгу «Война», в которой заявил, что 45-й американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил по телефону с кремлевским диктатором после того, как покинул Белый дом, информирует «НБН».

Как минимум один разговор республиканец имел с российским лидером в этом году. В начале 2024-го бывший глава США приказал своему помощнику покинуть офис в Мар-а-Лаго, чтобы провести телефонные переговоры с Путиным.

Другой неназванный помощник экс-главы Белого дома заявил, что оппонент Харрис контактировал минимум семь раз с диктатором после того, как оставил президентское кресло в 2021 году, о чем Вудворд упоминает в своей книге.

Спикер диктатора Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандистскому агентству «РБК» опроверг информацию о том, что американский политик и глава РФ созванивались семь раз.

«Нет, это не так», – коротко ответил представитель Кремля на вопрос пропагандистов.

Напомним, республиканец раскритиковал администрацию Байдена за помощь Украине на фоне разрушительного урагана «Хелен» в США. Трамп заявил, что Белый дом якобы бросил на произвол судьбы пострадавших от стихии американцев.