Экс-президент США в эфире телеканала Fox News раскритиковал Белый дом за предоставление помощи Украине на фоне разрушительного урагана «Хелен», который свирепствует в Штатах. По словам политика, администрация Байдена якобы бросила пострадавших американцев на произвол судьбы, пишет «НБН».

Трамп заявил, что Вашингтон оказывает слишком много помощи чужим и мало помогает своим. Республиканец солгал, что Белый дом имеет 300 миллиардов долларов для Украины, в то же время предлагая пострадавшим от урагана гражданам США по 750 долларов немедленной помощи.

Бывший глава государства заявил, что в ходе визита в штат Северная Каролина, который пострадал от «Хелен», американцы жаловались ему на отсутствие помощи от властей.

Отметим, что его оппонентка Камала Харрис оказалась в центре нового политического спора. Издание Рolitexpert рассказало подробности конфликта вице-президента США с губернатором Арканзаса.

Как сообщалось, Трамп высказался о своей встрече с украинским лидером и снова раскритиковал союзников Штатов в Европе.