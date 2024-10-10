В четверг, 10 октября, в Лондоне генсек Альянса после встречи с главой правительства Великобритании и украинским президентом заявил, что юридически есть все основания отмены запрета на применение западного оружия ВСУ для нанесения ударов вглубь страны-агрессора.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина».

При этом глава НАТО в очередной раз подчеркнул, что применение дальнобойного оружия Украиной для уничтожения целей по всей российской территории является решением конкретного союзника, который передает Киеву такое оружие.

По его словам, сегодня на встрече с Стармером и Зеленским они обсуждали это. Отвечая на уточняющий вопрос представителей СМИ, поддерживает ли он отмену запрета на удары западным оружием вглубь государства-террориста, Рютте снова повторил, что это дело отдельных союзников Киева.

Ранее британское издание рассказало, почему новый генсек Альянса не переживает из-за перспективы победы Трампа на выборах в США.