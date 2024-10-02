Британское издание The Times пишет, что новый генсек Организации Североатлантического договора не беспокоится относительно возвращения Трампа в президентское кресло, информирует «НБН».

СМИ пишет, что Рютте похвалил бывшего лидера американцев за то, что он подталкивает союзников тратить больше денег на оборону. Кроме того, глава НАТО признавался, что он сможет работать с любым из кандидатов в президенты США в случае их победы на выборах.

Журналисты напомнили, что в 2018 году Рютте прозвали «шептуном Трампа». Тогда он занимал должность главы правительства Нидерландов и смог убедить одиозного республиканца отказаться от идеи выхода Штатов из НАТО, который угрожал пойти на такой шаг, если страны ЕС не увеличат расходы на оборону.

Новый генсек Альянса рассказывал, что он четыре года работал с оппонентом Харрис и именно экс-президент США тогда подталкивал государства организации вкладывать больше денег в оборонный сектор.

Как сообщало издание Рolitexpert, кандидат от Республиканской партии активизирует свою предвыборную кампанию. Трамп намерен посетить районы Джорджии, которые больше всего пострадали от урагана «Хелен».

Напомним, недавно в интервью американскому СМИ 45-й президент США прокомментировал встречу с Владимиром Зеленским и снова пожаловался на Европу.