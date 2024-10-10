Представитель Офиса Зеленского в комментарии «24 каналу», говоря об идее окончания войны в обмен на гарантии безопасности от США и членство в ЕС, заявил, что цивилизованные государства имеют силы закончить боевые действия в нашей стране справедливо, пишет «НБН».

Подоляк отметил, что западным странам нужно сделать ряд шагов, чтобы закончить эту войну, в этом важную роль играет масштабирование боевых действий на территорию государства-террориста.

По словам советника Ермака, также партнерам Киева нужно увеличить поставки оружия для ВСУ, в частности передать больше снарядов для ПВО и дальнобойных ракет. Немаловажно снять запрет на нанесение ударов вглубь РФ – эти атаки усилят давление на кремлевского диктатора и повлияют на настроения в российском обществе.

Представитель ОПУ добавил, что нет никаких других «более мощных гарантий безопасности» для Украины, в противном случае агрессивная страна накопит больше ресурса, проведет работу над ошибками и повторно начнет войну.

Напомним, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес высказался о завершении войны в Украине по сценарию Германии и Кореи.