Руководитель Офиса президента Украины в эфире национального телемарафона рассказал, что союзники Киева, которым глава государства представил план победы нашей страны в войне против РФ, понимают его логику, информирует «НБН».

По словам Ермака, было бы не совсем реально, если бы на Банковой мгновенно получили ответ от партнеров относительно плана победы. Глава ОПУ отметил, что Киеву нужен конкретный ответ, а на это требуется время, поскольку во время войны оно для украинцев измеряется даже не днями, а часами. Поэтому хочется получить фидбек от союзников как можно скорее.

Руководитель Офиса Зеленского отметил, что с партнерами были очень глубокие предметные разговоры, они понимают, что план победы Украины необходим для реального продвижения по завершению войны на приемлемых для нашей страны условиях.

Напомним, что Зеленский представил план победы Украины американскому лидеру Джо Байдену, главе британского правительства Киру Стармеру, премьер-министру Италии Джорджии Мелони, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и главе Франции Эммануэлю Макрону.

Также президент сообщал, что план победы Украины будет рассматриваться на встрече в формате «Рамштайн».