Залужный в ходе выступления в Chatham House в Лондоне заявил, что наступление Сил обороны в Курской области демонстрирует, что наша страна продолжает быть активным деятелем развития военной науки, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам посла, он не знаком с планами операции в приграничном регионе государства-террориста, однако убежден, что украинское командование учло все необходимые линии для наступления. Дипломат подчеркнул, что решение об операциях, атаках и других действиях армии – это дело только политических и военных властей нашей страны.

Бывший главнокомандующий ВСУ высказался и о ситуации на фронте. Он отметил, что обстановка на поле боя такая, какой может быть в результате тех действий и условий, в которых находится Украина. Генерал убежден, что произойти по-другому не могло.

Напомним, бывший главком ВСУ рассказал, что станет решающим в российско-украинской войне.