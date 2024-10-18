Украинский лидер в интервью британскому изданию Financial Times напомнил, что интеграция нашей страны в Североатлантический Альянс – первый из пяти пунктов его плана победы.

По словам Зеленского, именно этот шаг играет решающую роль в принуждении кремлевского диктатора к переговорам, информирует «НБН».

Президент объяснил, что Украина не может быть очень сильной, не получив приглашение в НАТО, поскольку оно укрепит ее дипломатический путь завершения войны.

Гарант добавил, что боевые действия закончатся только тогда, когда российского лидера изолируют и подтолкнут к дипломатии, напомнив, что «Путин понимает только силу». Кроме того, как отметил глава государства, если Украина не получит приглашение в Альянс, моральный дух военных и гражданского населения нашей страны упадет.

Зеленский рассказал, что партнеры отреагировали на план победы, как в своем время на просьбы предоставить для ВСУ ЗРК Patriot и истребители F-16. Однако нужно реализовать предложения Киева, поскольку только так Украина сможет выжить.

Ранее лидер украинцев, объяснил, в чем состоит суть неядерного сдерживания РФ.