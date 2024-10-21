Руководитель украинского оборонного ведомства в интервью американскому изданию The Washington Post заявил, что в 2022 году Киев через международных партнеров вел тайные переговоры с Москвой, информирует «НБН».

По словам чиновника, переговорный процесс со страной-агрессором имел несколько направлений. Умеров отметил, что Вашингтон всегда был в курсе контактов с РФ, поскольку украинская сторона регулярно проводила консультации по всем вопросам.

Глава Минобороны раскрыл, что результатом секретных непрямых переговоров с Россией стало создание гуманитарного коридора, который позволил 400 000 граждан нашей страны выехать из временно захваченных территорий.

Кроме того, Украина добилась обменов военнопленными, политзаключенными и ранеными бойцами, а также были восстановлены экспортные пути аграрной продукции в Черном море благодаря подписанию «зернового соглашения».

Напомним, политический аналитик Виталий Портников назвал предпосылки для начала реальных переговоров о завершении войны между Украиной и РФ.