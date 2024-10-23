Представитель ОПУ объяснил, что план победы Украины, ранее представленный президентом, направлен на партнеров. В соответствующем документе содержится информация о том, какие виды оружия нужны нашей стране и которые она не может производить самостоятельно.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Подоляк объяснил, что цель плана победы – не дать вернуться союзникам к политическому безволию и убедить их перестать верить в иллюзию, что с Кремлем можно о чем-то договориться.

Советник главы Офиса Зеленского отметил, что на пути к победе в войне помимо помощи Запада есть и вторая составляющая – мобилизация нашей страны и ее внутренняя работа.

Чиновник добавил, что в связи с этим глава государства хочет получить объяснение, что должны делать органы власти, как должна работать украинская экономика во время войны, с учетом, что боевые действия не закончатся, и т.д.

Напомним, издание «BBC News Україна», ссылаясь на источники во власти, заявило, что глава государства хочет подготовить еще один план для страны на время борьбы с российскими оккупантами. Соответствующий документ должны представить общественности до конца года.

Ранее глава ОПУ Андрей Ермак рассказал об ожиданиях Офиса Зеленского от партнеров относительно плана победы Украины.