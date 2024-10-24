В ночь на 27 октября наша страна перейдет на зимнее время, после которого перевода часов на летнее время не будет, согласно принятого ВРУ законопроекта №4201, информирует «НБН».

Однако, как заявило издание «BBC News Украина», ссылаясь на два источника в ОПУ, глава государства до сих пор не подписал соответствующий документ и не намерен сделать это в будущем.

Журналисты напомнили, что 16 июля нардепы проголосовали во втором чтении за законопроект «Об исчислении времени в Украине», 21 августа документ был подписан спикером ВРУ Русланом Стефанчуком и отправлен на подпись президенту.

В проекте закона сказано, что в последнее воскресенье этого месяца наша страна перейдет на зимнее время, после чего перевода часов на летнее время уже не будет. Однако документ якобы так и не вступит в силу, поскольку гарант не подпишет его.

Источник объяснил, что президент принял соответствующее решение, увидев минусы для экономики Украины – подсчеты показали убытки в несколько миллиардов. Также президент взял во внимание петиции, с которыми выступали граждане.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский распорядился подготовить еще один план на время войны. В ОПУ прокомментировали материалы журналистов.