Французское информационное агентство Agence France Presse, ссылаясь на источник в окружении Владимира Зеленского, сообщило, что украинский лидер отказал генеральному секретарю Организации Объединенных Наций в визите в страну, пишет «НБН».

По словам собеседника журналистов, это связано с поездкой Гутериша в российскую Казань на саммит БРИКС и встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, что генсек ООН неоднократно посещал Украину с начала полномасштабного вторжения. Гутерриш приезжал в страну в апреле и августе 2022 года, а также в марте 2023 года.

Этим летом генеральный секретарь организации отказался участвовать в первом Глобальном саммите мира, инициированным Киевом, который состоялся в Швейцарии.

22-24 октября Гутерриш был в Казани, где проходил саммит БРИКС, там же он встретился с российским диктатором. В ООН попытались оправдать визит генсека в РФ, назвав его участие в мероприятии «стандартной практикой».

Напомним, СМИ сообщили, что Илон Маск около двух лет регулярно общается с лидером россиян. Власти США скрывают кремлевские контакты бизнесмена.