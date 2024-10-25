Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимных бывший и действующих официальных лиц США, Европы и России, заявили, что американский миллиардер с конца 2022 года регулярно общается с главой Кремля, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что Маск беседует с Путиным на личные темы, о бизнесе и геополитической напряженности. В какой-то момент лидер россиян попросил главу SpaceX не активировать над Тайванем спутниковую связь Starlink в качестве одолжения руководителю КНР.

Газета напомнила, что бизнесмен проявил себя как одного из главных сторонников кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа и может найти для себя роль в Белом доме, если политик снова возглавит США.

В материале сказано, что регулярные контакты Маска с кремлевским диктатором может укрепить намерение бывшего американского лидера заключить с Москвой сделку по войне в Украине.

По данным WSJ, предприниматель имеет допуск к закрытой информации США, благодаря глубоким контактам с американской разведкой и военными. Кроме того, его компания в 2021 году выиграла секретный контракт на 1,8 миллиардов долларов, став основным разработчиком ракет для Минобороны и NASA.

В статье отмечается, что кремлевские контакты миллиардера – тщательно охраняемая Вашингтоном тайна.

Напомним, в начале месяца Маск высказался о возможном возвращении Трампа в Белый дом. Бизнесмен заявил, что это поможет позволить сохранить демократию в Штатах.