Украинский лидер в интервью англоязычному изданию в Индии The Times of India заявил, что Нарендра Моди может влиять на завершение войны в нашей стране, информирует «НБН».

Гарант отметил, что Моди – глава правительства огромного государства с точки зрения населения, экономики и влияния. По его мнению, Индия не может просто сказать, что она заинтересована в окончании боевых действий в Украине, учитывая ее ценность в вооруженном конфликте.

Президент объяснил, что возможности РФ вести боевые действия снизились бы благодаря блокированию экономики государства-террориста, его ВПК и дешевых энергоресурсов.

Глава государства убежден, что, кроме того, индийские власти могли бы организовать переговоры между Киевом и Москвой, при этом диалог должен быть согласован в соответствии с форматом украинской стороны.

Также президент не сомневается, что Индия способна помочь вернуть депортированных в РФ детей. Зеленский добавил, что премьер-министр мог бы потребовать у кремлевского диктатора вернуть на родину 1000 юных граждан Украины.

Напомним, на прошлой неделе Моди встретился с Путиным, заговорив о «мирном урегулировании конфликта» в Украине.