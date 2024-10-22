Премьер-министр Индии в ходе встречи с кремлевским диктатором сообщил, что он регулярно находится в контакте с российским лидером относительно «продолжающегося конфликта между Украиной и РФ», информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

Политик заявил, что в Нью-Дели считают, что такие «конфликты» необходимо решать мирными способами. Моди отметил, что его страна полностью поддерживает «скорейшее восстановление мира и стабильности».

Глава правительства Индии заявил, что его государство готово содействовать урегулированию «конфликта» между Киевом и Москвой.

Отметим, что после начала полномасштабной войны Индия не заняла жесткую позицию относительно российского вторжения, продолжая развивать отношения с двумя странами. Украинский лидер Владимир Зеленский резко критиковал визит Моди в Москву и объятия с главой Кремля в момент атаки ВС РФ на детскую больницу «Охматдет».

Напомним, что в прошлом месяце российский лидер назвал страны, которые могут стать посредниками в мирных переговорах с Украиной. В частности, Путин заявил, что такую роль может сыграть Индия.