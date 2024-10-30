Президент в ходе интервью представителям ведущих иностранных СМИ заявил, что Украина готова к участию РФ в Глобальном саммите мира, однако для этого необходим мирный план и план по привлечению государств Глобального Юга, информирует «НБН».

По словам украинского лидера, Киев может дополнить свой план пунктами, которые предложат власти КНР, Бразилии и других стран, однако если их предложения будут базироваться на Уставе ООН и помогут остановить войну.

Зеленский сообщил, что руководство Украины в следующем месяце подготовит мирный план и может создать его совместно с другими государствами, если от них поступят предложения.

Президент не против, чтобы страны Глобального Юга пригласили на Саммит мира по завершению войны в Украине кремлевского диктатора.

Однако, как отметил гарант, есть «одна вещь» – российский лидер не хочет участвовать в конференции, так как не знает, что делать после боевых действий, что он будет делать дальше. Зеленский добавил, что у главы Кремля «свой собственный план».

Также в ходе общения с журналистами глава государства заявил, что Украина рассчитывает на поддержку Европы, если США урежут помощь.