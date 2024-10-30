Украинский лидер в ходе общения с представителями ведущих иностранных СМИ заявил, что Киев рассчитывает на помощь европейских государств, если Соединенные Штаты Америки уменьшат военную помощь, информирует «НБН».

По словам гаранта, страны Европы сильнее и больше, чем РФ в плане экономики, оружия, военного сегмента. Зеленский отметил, что план заключается в том, чтобы Украина не проиграла, если Вашингтон урежет помощь.

При этом глава государства надеется, что после президентских выборов в США руководство страны не изменит свою политику и продолжит поддерживать украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Президент добавил, что американская политика – это не только Белый дом, но и Конгресс, Сенат, а также поддержка двух партий.

Также в ходе интервью иностранным журналистам Зеленский подтвердил запрос Киева Вашингтону на дальнобойные ракеты Tomahawk. Глава Украины заявил, что это была секретная информация.