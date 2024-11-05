Коваленко в своем Telegram-канале ответил на слова польского вице-премьер-министра Кшиштофа Гавковского о том, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы хочет втянуть в войну с РФ его страну, призывая Варшаву сбивать ракеты оккупантов, информирует «НБН».

Руководитель ЦПД написал, что он не понимает почему соседнее государство так упрямо отгораживается от реальности и приближает для стран-членов Альянса войну с Российской Федерацией, которую кремлевский диктатор готов начать через 4-6 лет. В Москве не скрывают своих намерений, заявляя, что организация должна вернуться к своим границам 1990-х годов.

По его словам, государства НАТО может спасти от будущего столкновения с россиянами сильная позиция сейчас, потому что потом начнутся настоящие боевые действия. Он подчеркнул, что западные политические деятели или те, кто отвечает за национальную безопасность должны осознать эти риски, а не прятать головы в песок.

Отметим, что польскому вице-премьеру не понравились призывы Зеленского к Варшаве сбивать ракеты оккупантов над украинской территорией. Гавковский обвинил Киев в том, что он якобы ведет себя нечестно по отношению к Польше.