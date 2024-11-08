Глава Турции заявил, что для завершения войны необходим диалог и соглашения, а не конфликты и оружие. По его словам, мира в Украине можно достичь, уделяя больше внимания дипломатии, информирует издание «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

Глава государства убежден, что боевые действия в Украине можно легко остановить, если администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа «подойдет к этому вопросу с позиции решения».

Турецкий лидер убежден, что диалог, дипломатия и соглашения откроют двери к миру. Эрдоган добавил, что усилия западных государств во главе со Штатами по завершению российско-украинской войны могли бы значительно ускорить достижение мира.

Как ранее сообщало издание Politexpert, американский предприниматель Илон Маск может стать крупнейшим бенефециаром второго срока Трампа. 47-й президент США, выступая после выборов, поблагодарил миллиардера и расхвалил его, назвав «одним из самых важных людей страны» и «новой звездой».

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко прокомментировал выборы в США и победу Трампа.