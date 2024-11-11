В понедельник, 11 ноября президент провел Ставку верховного главнокомандующего. Зеленский рассказал, что на заседании он заслушал доклады об усилении ПВО, информирует издание «НБН».

По словам гаранта, было решено принять меры для лучшего оснащения и подготовки мобильных огневых групп. Кроме того, также на заседании приняли решение об увеличении количества МОГ в регионах, которые являются приоритетными для захватчиков.

Украинский лидер сообщил, что также он заслушал доклад о комплексной программе против управляемых авиационных бомб, которыми армия Путина бьет по населенным пунктам, расположенным относительно недалеко от линии фронта.

Сейчас наша противовоздушная оборона не может сбивать КАБы, однако, как отметил глава государства, у Украины есть перспективные технологические решения соответствующей проблемы.

Как сообщалось, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, сколько артиллерийских боеприпасов получила Украина от Европейского Союза.