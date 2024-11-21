Представитель внешнеполитического ведомства Украины сообщил, что сейчас продолжается экспертиза по точному определению типа ракеты, которую в ходе атаки на нашу страну в четверг, 21 ноября, применили российские оккупационные силы, информирует издание «НБН».

По его словам, оружие, которое армия Путина сегодня применила для удара по Украине, имело все летно-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты. Однако это должны подтвердить эксперты.

Спикер министерства добавил, что сама атака свидетельствует о том, что агрессивная страна не стремится к достижению мира и прилагает все усилия для расширения боевых действий.

Отметим, что межконтинентальную ракету российские захватчики сегодня утром применили для обстрела Днепра, выпустив ее из Астраханской области, о чем заявили в Воздушных силах ВСУ. Власти сообщили последствия атаки на областной центр и прилегающие к нему районы.