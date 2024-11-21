Залужный сообщил, что можно абсолютно точно считать, что в этом году то, чего так долго ожидали, началось – Третья мировая война, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Украинская правда».

Экс-главнокомандующий ВСУ констатировал, что у нашей страны уже слишком много врагов, теперь против нее выступает не только Российская Федерация, но также и союзники Москвы.

Посол Украины в Великобритании напомнил, что нашу страну атакуют иранские дроны-камикадзе «Шахед», ракеты производства КНДР, на ее территории подрываются снаряды из КНР, а в ракетах оккупантов присутствуют детали из Китая. Эти факты свидетельствуют о начале мировой войны, поэтому союзники Киева должны реагировать более решительно.

Дипломат считает, что сам Бог дает шанс и нашему государству, и мировому сообществу вовремя сделать правильные выводы. Он добавил, что союзникам Киева пора понять, что все еще можно остановить на украинской территории.

Напомним, в Варшаве ответили на угрозы из Москвы из-за новой базы НАТО на территории Польши.