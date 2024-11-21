13 ноября в поселке Редзиково на севере Польши была открыта база противоракетной обороны США Aegis Ashore, строительство которой началось еще при президентстве Барака Обамы. Появление нового военного объекта НАТО возмутило Москву, информирует издание «НБН».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что база в Редзиково «давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения». Также спикер внешнеполитического ведомства обвинила США в том, что они «продолжают провоцировать» РФ.

Как сообщает RMF24, в Варшаве отреагировали на заявления из Москвы. Представитель дипломатического ведомства Польши Павел Вронский объяснил, что база в Редзиково предназначена для борьбы с баллистическими ракетами, особенно из государств-изгоев, которые строят свою политику на угрозах.

Спикер МИД уточнил, что, если Кремль возобновит угрозы, Альянс усилит ПВО всего восточного фланга НАТО, в частности будут расширены возможности нового военного объекта.

Напомним, во внешнеполитическом ведомстве Франции высказались о ядерных угрозах российского лидера Владимира Путина.