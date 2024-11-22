Существует опасение, что Трамп после возвращения в Белый дом может отменить решение своего предшественника Джо Байдена, который разрешил Украине бить западными ракетами вглубь РФ, пишет «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Политолог Александр Хара считает, что республиканец может предложить наложить мораторий на дальнобойные удары ВСУ по российской территории, если Кремль перестанет бить по украинской энергетике или вообще прекратит обстреливать соседнюю страну.

По мнению политолога Владимира Фесенко, 47-й американский президент вряд ли сразу после возвращения в Белый дом будет снова вводить запрет на удары западным оружием вглубь государства-террориста.

Аналитик объяснил, что новому главе США не выгоден такой шаг, поскольку он будет воспринят как проявление слабости, наоборот, он может увеличить помощь Украине, чтобы давить на Кремль и вынудить его сесть за стол переговоров.

Хара обратил внимание на то, что, если Трамп все же введет ограничение на применение ВСУ западного оружия, Украине придется выполнять решение Вашингтона. Поэтому сейчас Силам обороны нужно использовать ракеты, которые уже есть у них в наличии, для решения тактических задач.

Как сообщало издание Politexpert, новоизбранный глава Белого дома может добиться отсрочки дела о выплатах за молчание.

Напомним, Медведев пригрозил нанести удар по Украине и НАТО из-за разрешения на применение ВСУ дальнобойного оружия по РФ.