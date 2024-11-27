Украинский лидер на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) приветствовал утверждение Европейским парламентом нового состава Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, информирует издание «НБН».

Глава государства пожелал еврокомиссарам успеха в укреплении объединенных европейских государств и усилении роли ЕС как глобального лидера. Президент рассчитывает на продолжение сотрудничества по ключевым вопросам интеграции нашей страны в Евросоюз.

Гарант выразил уверенность в том, что во время работы нового состава ЕК наше государство достигнет стратегической цели – станет частью ЕС.

Мандат Европейской Комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен, которая второй раз заняла должность президента, продлится 5 лет. Зеленский считает, что именно за этот период Украина получит членство в Европейском Союзе.

Отметим, что наша страна также хочет вступить в Организацию Североатлантического договора. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью западному СМИ заявила, что, если бы Украина начала путь в Альянс в 2008 году, это спровоцировало бы главу Кремля начать вторжение раньше.