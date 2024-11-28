Руководитель внешнеполитического ведомства в ходе выступления на форуме «Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике» объяснил, что глава Кремля использует ядерный шантаж для запугивания западных государств, чтобы достичь своих целей.

По его словам, наша страна сейчас находится в новой реальности агрессии РФ, после того, как Москва сделала новые шаги к эскалации, пишет «НБН» со ссылкой на издание OBOZ.UA.

В частности, Кремль вовлек в боевые действия северокорейские силы, атаковал украинские ядерные объекты и применил экспериментальную баллистическую ракету средней дальности для удара по Днепру.

Глава дипломатического ведомства отметил, что россияне очень хороши в пропаганде и дезинформации, поэтому они угрожают применением ядерного оружия в попытке заставить Запад изменить свою позицию по Украине.

Напомним, Сибига рассказал, о чем свидетельствует массированная ракетная атака ВС РФ на Украину 28 ноября.