Украинский лидер в ходе традиционного вечернего видеообращения прокомментировал ночную атаку армии Путина на нашу страну, уточнив, какое оружие применяли российские оккупанты для обстрелов, информирует издание «НБН».

По его словам, захватчики применили для нанесения удара более 90 ракет и почти 100 ударных БПЛА. В частности, враг использовал «Калибры», которыми бил по энергетическим и другим гражданским объектам.

Как сообщил президент, некоторые из ракет были с кассетными боевыми частями – это оружие особенно опасное против гражданского населения, кроме того, оно усложнило работу ремонтных бригад и спасателей.

В ходе видеообращения гарант также обратился к украинцам, предупредив их о том, что агрессивная страна может продолжить попытки запугать граждан атаками, посеять среди них уныние и страх. Зеленский призвал соотечественников быть стойкими, добавив, что Украине необходимо также и единство со всеми союзниками.

Отметим, что глава государства прокомментировал заявления кремлевского диктатора Владимира Путина, сделанные им в ходе визита в Казахстан.