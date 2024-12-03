Накануне встречи глав МИД государств-членов Организации Североатлантического договора руководитель украинского внешнеполитического ведомства заявил, что нашей стране необходимы минимум два десятка дополнительных комплексов ПВО.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Дипломат сообщил, что Украине срочно нужны 20 систем типа ЗРК NASAMS, IRIS-T или Hawk. Эти комплексы усилят противовоздушную оборону и помогут избежать блэкаута на фоне попыток войск государства-террориста погрузить Украину во тьму.

Министр сообщил, что Киев уже проинформировал союзников о насущных потребностях нашего государства и благодарен партнерам за оперативную реакцию.

Ранее руководитель украинского внешнеполитического ведомства указал на цель ядерного шантажа кремлевского диктатора Владимира Путина.