Украинский лидер в интервью японскому информационному агентству Kyodo News заявил, что до вступления Трампа в должность президента США Киеву и команде республиканца нужно усилить диалог, информирует издание «НБН».

По его словам, контактов между руководством Украины и командой 47-го главы Белого дома должно быть больше и они должны быть интенсивными для сохранения поддержки нашей страны Вашингтоном в условиях войны. Зеленский добавил, что после инаугурации Трампа можно будет говорить о некоторых вещах более подробно.

Гарант ожидает, что новая администрация США продолжит поддерживать нашу страну и сохранит стратегическое партнерство с государствами Европы, что важно для стабильности Украины.

Президент надеется, что Вашингтон не будет «искать компромисс между убийцей и жертвой». В очередной раз глава государства подчеркнул, что наша страна стремится к достижению справедливого мира, что возможно только через сильную позицию.

Напомним, издание Politexpert сообщало, какой вызов будет перед американским правительством после возвращения Трампа в президентское кресло.

Ранее Зеленский объяснил, почему иностранным лидерам не стоит проводить телефонные разговоры с российским диктатором.