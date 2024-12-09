Глава ЦПД прокомментировал обещания кремлевского диктатора разместить на территории Республики Беларусь ракетный комплекс «Орешник», информирует издание «НБН».

По его словам, это «шоу» – очередная страшилка, в эффективности которой российского лидера убедили первый замглавы АП РФ Сергей Кириенко и экс-директор ФСБ Николай Патрушев.

Коваленко отметил, что заявления Путина – это информационная операция, кроме того, размещение «Орешника» в Беларуси не увеличивает опасность для нашей страны или НАТО, поскольку нет разницы, будет лететь ракета из российского города Капустин Яр или из РБ. Разговоры о меньшем времени подлета оружия – попытка запугать гражданское население.

Лейтенант добавил, что Москва хочет повысить ставки пропаганды страха против западных стран, а поскольку размещение ядерного оружия на белорусской территории не сработало, она пытается повлиять на общественные настроения с помощью «Орешника». В то же время Путин пытается скрыть то, что один из двух пусков из этой ракетной системы уже был неудачным.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко на прошлой неделе попросил главу Кремля разместить в его стране комплексы «Орешник».