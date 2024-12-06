Нелегитимный президент РБ заявил, что он обеспокоен ситуацией на западных границах его государства и в соседней Украине. В связи с этим, Лукашенко попросил кремлевского диктатора разместить на территории его страны новые комплексы, в частности надеется получить от России ракетные системы «Орешник».

По мнению соратника Путина, поставки такого российского оружия в РБ «успокоило бы некоторые умы», сообщает издание «НБН» со ссылкой на агентство «Белта».

В свою очередь глава Кремля пообещал, что Москва выполнит его просьбу, однако разместить ракетные системы на территории Беларуси она сможет во второй половине следующего года. Диктатор добавил, что объекты поражения этим оружием Минск будет определять самостоятельно.

Напомним, 6 декабря Путин анонсировал новый договор с РБ о гарантиях безопасности. Лидер россиян не упустил возможность снова пригрозить применением ядерного оружия.