Украинский лидер в своем Telegram-канале отметил, что наша страна больше всех в мире хочет окончания войны и понимает, что дипломатическое завершение боевых действий сохранит больше жизней, информирует издание «НБН».

Гарант напомнил новоизбранному главе США и французскому президенту, что кремлевский диктатор не хочет прекращения войны, поэтому его нужно вынудить к этому. Однако заставить Путина прекратить агрессию можно только если Украина будет сильна на поле боя, вооружена дальнобойным оружием, таким как ракеты ATACMS, Storm Shadow, SCALP и Taurus.

Также глава государства подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, пока она не член НАТО. Однако сегодня сложно обсуждать вопрос приглашения нашей страны в Альянс, поскольку Трамп официально не вступил в должность президента США.

Отметим, что визит в Париж – первая поездка республиканца за границу после победы на выборах. Политик после встречи с Зеленским и Макроном в комментарии СМИ заявлял, что он разрабатывает концепцию того, как положить конец российско-украинской войне.

Как сообщалось, Зеленский высказался о предложении Макрона по размещению иностранных войск в Украине.