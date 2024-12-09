Украинский лидер в понедельник, 9 декабря, в своем Telegram-канале написал, что если будет пауза в войне, а наша страна до сих пор не станет членом Организации Североатлантического договора, возникает вопрос – кто гарантирует стране безопасность.

Учитывая это, Киев может подумать и поработать над предложением главы Франции, информирует издание «НБН».

Зеленский напомнил, что Макрон предлагал разместить на территории нашего государства часть иностранных войск, которые гарантировали бы Украине безопасность, пока она не интегрировалась в Альянс.

Гарант добавил, что в то же время, Киеву нужно иметь ясное представление о том, когда страна станет членом НАТО и Европейского Союза. Понимая будущее Украины, это были бы очень действенные гарантии.

Ранее президент заявил, что в рамках потенциальных договоренностей с РФ наша страна согласится только на справедливый мир.