Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «РБК-Украина», от президента Владимира Зеленского, присутствующего на молитвенном завтраке, приуроченном ко Дню Вооруженных сил Украины, прозвучало заявление — нашей стране необходим исключительно справедливый мир.

Исходя из лаконичного обращения Зеленского, Киев намерен добиться честного мира для Украины в рамках потенциальных договоренностей с государством-террористом, и, в первую очередь, речь идет о наступлении справедливости для всего населения страны, в частности, соответствующем праве всех наших людей жить в своих домах, в условиях полной безопасности.

При этом гарант не забыл в очередной раз поблагодарить всех союзников и партнеров, причастных к оказанию поддержки Украины, которые, тем самым, стремятся помочь и себе:

Когда справедливость возвращают одному, шанс появляется у всех так же.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Лавров заявлял — РФ пойдет на все, чтобы не допустить «стратегического поражения» в войне против Украины.