Во вторник, 11 декабря, президент сообщил, что он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на основных направлениях фронта, потерях армии Российской Федерации, а также об ударах по объектам на территории страны-агрессора.

По словам главы государства, в ноябре и декабре путинские оккупационные войска понесли рекордные потери на поле боя в Украине – российские захватчики массово погибают в боях и штурмах, информирует издание «НБН».

Украинский лидер уточнил, что самые горячие направления фронта сейчас на территории Донецкой области, в частности Покровское и Кураховское, там продолжаются ожесточенные боевые действия.

Зеленский отметил, что также военачальник доложил о ситуации на поле боя в Курской области. Президент добавил, что сейчас главная задача Сил обороны Украины – уменьшить военный потенциал РФ.

Как сообщалось, руководитель ЦПД Андрей Коваленко оценил, сколько своих военных может перебросить Москва на фронт в Украину из Сирии.